روحاني: لا حاجة لقوات أجنبية في الخليج

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، الأربعاء، إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي.

حيث قامت بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" للشرق الأوسط ورغم أن الحاملة وصلت إلى بحر العرب في أيار مايو الماضي إلا أنها لم تدخل مضيق هرمز بعد.

وتعد هذه الحاملة واحدة من أكبر حاملات الطائرات الأمريكية، وتبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، وسيتم استخدامها لردع التهديدات الإيرانية، حيث ترى الولايات المتحدة أن وجود مثل هذه القطعة الحربية في الخليج يلعب دوراً كبيراً في كبح جماح الخطر في المنطقة.

تم تزويد الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة بكاميرات لمراقبة الحركة في المياه مما يصعب استهداف الناقلات في الخليج.

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