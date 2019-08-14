شاهد: حريق هائل في سفينة سياحية غير مأهولة في روسيا

اندلع حريق هائل في سفينة سياحية رست على نهر الفولغا بالقرب من نيجني نوفغورود الروسية يوم الثلاثاء 13 آب أغسطس.

ولم تقع إصابات في الحادث حيث لم تكن السفينة مأهولة وفقاً للسلطات المحلية، التي قالت أيضاً أن سبب الحريق قيد التحقيق.

ورست السفينة المعروفة باسم "روسيا المقدسة" في هذه النقطة عام 2015 بعد إخراجها من الخدمة، حيث كان من المقرر تفكيكها.

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