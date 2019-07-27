شاهد: اندلاع حريق هائل في سيبيريا

قالت وزارة الطوارئ الجمعة (26 يوليو)، إن أكثر من مائة حريق هائل اندلع في جميع أنحاء منطقة إيركوتسك السيبيرية الروسية، على مساحة تزيد على 5000 كيلومتر مربع وفقًا للوزارة.

وتظهر صور المراقبة الجوية، أن البلدات والقرى القريبة من الحرائق تتعرض لخطر التلوث، جراء انبعاثات الدخان الكثيف.

ومن المناطق المتضررة من حرائق الغابات، منطقة كراسنويارسك في سيبيريا حيث احترق أكثر من 9200 كيلومتر مربع من الغابات.

وتقول وزارة الطوارئ إن غالبية الحرائق تقع في مناطق بعيدة، ولا تهدد المناطق المأهولة بالسكان.

تبلغ المساحة الإجمالية المتأثرة بالحرائق أكثر من 23000 كيلومتر مربع، وفقًا للهيئة الحكومية التي تراقب الحرائق من الجو.

بدأ الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق بالانتشار سريعا في سيبيريا وخارجها، حسب وسائل الإعلام الروسية، حيث تم الإبلاغ عن انخفاض مستوى الرؤية وتلوث الهواء في منطقة يكاترينبرغ على جبال الأورال، وكذلك منطقة نوفوسيبيرسك وجمهوريتي ياكوتيا وبورياتيا وكذلك ألتاي كراي وكوزباس.

يذكر أيضا أنه تم إغلاق بعض الطرقات، وإلغاء الرحلات الجوية وفقًا لسكان المنطقة.

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