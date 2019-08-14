تمساح يهاجم امرأة في ولاية ساوث كارولينا ويغرز أسنانه في جسدها

قال ديفيد لوكاس المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، إن امرأة تبلغ من العمر 68 عاما تعرضت لهجوم أثناء قيامها بنزهة بصحبة كلبها يوم الاثنين 12 أغسطس/آب، إذ حاول تمساح التهامها عند منزلها الواقع بالقرب من جزيرة هيلتون هيد.

ولفت لوكاس في حديث لوسائل الإعلام، إلى أن التمساح الذي يتراوح طوله بين 8 إلى 9 أقدام (2.4 إلى 2.7 أمتار) هاجم المرأة، وقام بغرز أسنانه في ساقها ومعصمها، بينما استطاع الكلب الذي كان يسير إلى جانبها من الفرار، ولم يصب بأي أذى.

الأمر الذي تطلب استدعاء متخصصين في التعامل مع التماسيح الذين نجحوا في اصطياده وقتله في وقت لاحق.

هذا وتم نقل المرأة إلى المركز الطبي لجامعة ميموريال الصحية في سافانا، جورجيا، وتلقت العلاج المناسب لحالتها الصحية، وبحسب لوكاس بدأت المرأة تتعافى من جراحها.

ويعرف أن البحيرات المائية الواقعة في جزيرة هيلتون هيد، تعد موطنا طبيعيا بالنسبة للتماسيح.

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