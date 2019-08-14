شاهد: راكون صغير مصاب يستخدم كرسياً متحركاً للتنقل

في الولايات المتحدة الأميركية، في أركنساس تحديداً، سمح التقدم العلمي والطبي لحيوان راكون، تعرّض في الماضي، لإصابة في الدماغ، من السير مجدداً عبر استخدام كرسي متحرك خاص به.

وصمّمت شركة "واكن بيتس" الكرسي وقالت أمس، الإثنين، إن الراكون الصغير، واسمه فيتل، كان يعاني من مشكلة كبيرة في التوازن منذ كان بعمر ثمانية أسابيع.

وتضيف الشركة أنها لم تتمكن من تحديد نوع الإصابة ولكن جنيفر برات، إحدى المديرات العاملات فيها، قالت إن الكرسي صمم بطريقة يناسب نمو الراكون فيتل.

وتصنع "واكن بيتس" الكراسي للحيوانات التي تعرضت لأعطاب، وتقول متحدثة باسمها إن الراكون قد لا يستعيد عافيته كاملاً، ولكن استخدامه الكرسي قد يساعده في المستقبل بالمشي مجدداً. هناك أمل.

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