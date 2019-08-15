سفينة لإنقاذ 147 مهاجراً تعلق في المياه الإيطالية وسط خلافات وزراء روما

صارت سفينة (أوبن آرمز) الإسبانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين عالقة قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا وذلك وسط اختلاف الوزراء الإيطاليين بشأن السماح لها بأن ترسو.

ويفرض وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني حظراً على رسو سفن إنقاذ المهاجرين في موانئ إيطاليا في الوقت الذي حكمت فيه محكمة في روما بوجوب السماح للسفينة التي تحمل 147 مهاجراً غير شرعي بأن ترسو.

ويعارض سالفيني وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا التي قالت إن السياسة لا يمكن ان تفقد مسؤوليتها الإنسانية تجاه المهاجرين.

وطبقاً لسالفيني، استقبلت إيطاليا عديد المهاجرين غير الشرعيين خلال الأعوام القليلة الماضية وهو ما يستوجب على الدول الأوروبية الأخرى أن تتلقى المهاجرين الجدد بدلا منها.

وقالت إذاعة راي الحكومية الإيطالية إن سفينتين للجيش الإيطالي توجها إلة موقع سفينة الإنقاذ لإجلاء الأطفال بناء على طلب رئيس الوزراء جيوسيبي كونتى لسالفيني.