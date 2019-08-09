نجم هوليوود يزور سفينة لمهاجرين عالقين في البحر المتوسط رفضت دول أوروبية استقبالهم

زار الممثل الأمريكي ريتشارد غير يوم الجمعة 121 مهاجرا تقطعت بهم السبل منذ أسبوع على متن سفينة إنقاذ في البحر المتوسط ترفض الدول الأوروبية استقبالها.

ووصل غير (69 عاما) إلى السفينة أوبن آرمز على متن زورق تم تجهيزه بلافتة كتبت عليها عبارة "لستم وحدكم" كما أحضر معه كميات من المياه ومؤنا أخرى وتحدث مع عدد من المهاجرين عن تجربة فرارهم من ليبيا التي تمزقها الحرب.

وقال غير في مقطع فيديو نشر على الإنترنت "أهم شيء بالنسبة لأولئك الناس هو أن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء حر، وأن ينزلوا من السفينة، وأن ينزلوا على الأرض ويبدأوا حياة جديدة".

وأضاف "من فضلكم ساندونا هنا في أوبن آرمز وساعدوا هؤلاء الناس إخوتنا وأخواتنا".

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