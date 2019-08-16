بريتني سبيرز تغضب جمهورها على إنستغرام والسبب حذاء بقيمة 6000 دولار

أثارت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز غضب محبيها بعد أن نشرت الخميس على حسابها على إنستغرام بعض الأسرار المتعلقة بمستوى حياتها الراقي. وسبق وأن تحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن إنفاق بريتني للأموال بشكل متهور ووفقا لوثائق ديلي ميل، فقد أنفقت بريتني سبيرز 400 ألف دولار خلال العام 2018. وبعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن هذا الخبر فاجأت بريتني محبيها حين نشرت صورة لحذاء لوبوتان قالت أنه كلفها 6000 دولار.

وأرفقت بريتني الصورة بتعليق قالت فيه "قبل أربع سنوات، اشتريت أول زوج حذاء من علامة كريستيان لوبوتان بمبلغ 6000 دولار ولم أرتديه أبدًا". عشاق المغنية الأمريكية أنهالوا عليها بالتعليقات والإنتقادات ضد ما وصفوه بالإنفاق المجنون لها وأيضا على جلد الحيوان الذي صنع منه الحذاء.

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وورد في تعليق أحد محبي النجمة الأمريكية "لا أهتم بالمبلغ الذي أنفقته على الحذاء، لكن من فضلك يجب التفكير في الحيوانات التي عذبت في سبيل الحصول على هذا الحذاء ومن أجل لا شيء!". تعليق آخر قال صاحبه "مبروك للمساهمة في القسوة على الحيوانات، من أجل لا شيء".

إنفاق بريتني سبيرز "المجنون" شمل بشكل أساسي إقاماتها المتكررة في الفنادق الجميلة وكذلك احتياجاتها اليومية وتسوقها في المركز التجاري تارغت الواقع في الحي الذي تقطنه، حيث ترددت على المركز أكثر من 80 مرة العام الماضي. أما تكلفة رحلاتها وأسفارها فقد بلغت حوالي 70 ألف دولار، بما في ذلك إقامة لمدة أربع ليال في فندق مونتاج بيفرلي هيلز الفاخر بتكلفة بلغت 16 ألف دولار.