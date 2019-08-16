شاهد: مدينة فرنسية تحتضن المهرجان السنوي للتوائم

احتضنت مدينة بلوكاديكت الواقعة في منطقة بريتاني في شمال غرب فرنسا المهرجان السنوي للتوائم بمشاركة حوالي 1500 توأم من مختلف الأعمار. التوائم اجتمعوا في المدينة بألبسة متشابهة ورقصوا على أنغام الموسيقى المحلية. البعض الآخر اختار المشاركة في الألعاب الثنائية او الثلاثية والرباعية بين التوائم.

مدينة بلوكاديكت تتظم هذا المهرجان السنوي منذ العام 1994، حيث أسسه ألان لوناي، رئيس البلدية على شرف ابنتيه التوأم سيسيل وأوريلي. وتمكنت هذه المظاهرة من جذب الكثير من المشاركين على مر السنين من جميع أنحاء فرنسا وبلدان أخرى.

Parmi les festivals de cet été, particulièrement si vous êtes "deux et plus", allez au Rassemblement des Deux et Plus à Pleucadeuc dans le Morbihan. Comme avant-goût, lisez mon article dans @LM_Letsmotivhttps://t.co/1gHH5AJ6Oj#jumeaux#deuxetplus#pleucadeuc#morbihanpic.twitter.com/dm7N6z5DwB — Elisabeth Blanchet (@BlanchetElisa) July 1, 2019

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المنظمون خصصوا خلال هذه النسخة جلسات للتعارف بين التوائم من أجل فتح المجال أمام المشاركين لربط صداقات و حتى علاقات زوجية بين التوائم. وشارك في هذا المهرجان فرقة موسيقية مكونة من توأم "توأمان فينيكس"، وهما ثنائي غنائي شارك في برنامج الغناء التلفزيوني ذوفويس في فرنسا.

وبحسب الإحصائيات المحلية، سجلت المصالح المدنية في فرنسا حوالي 12458 ولادة مزدوجة و167 ولادة ثلاثية و8 رباعيين في العام 2017، ما يمثل أكثر من 17 في المائة من إجمالي الولادات وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة INSEE للإحصاء.