ماذا تقول زوجة الطيار الروسي الذي هبط اضطراريا بطائرة مدنية في حقل ذرة؟

تقول ناتاليا يوسوبوفا زوجة دامير يوسوبوف، الطيار الذي نجح يوم أمس، الخميس، بالهبوط بطائرة إيرباص 321 مدنيّة، اضطراريا، في حقل ذرة، وكانت تحمل على متنها 226 راكباً، إنها تشعر بالفخر مما قام به زوجها.

جالسة بالقرب من ابنتها على مقعد خشبي في يكاترينبورغ في روسيا، وحاملة باقة زهر، تتحدث يوسوبوفا عن زوجها وتقول "عندما يكون في العمل أتعقبه عبر "فلايت رادار (موقع وتطبيق لتعقب حركة الطائرات المدنية)".

ثم تضيف "هذه المرة علمت أنه سيقلع قريباً وعندما نظرت إلى الموقع لم أجد أية بيانات جديدة بخصوص الرحلة. أحياناً يتأخر الموقع بإظهار البيانات وأنا متعودة على هذا الأمر".

وتتابع قائلة "بعد ذلك بقليل تلقيت اتصالاً من رقم لا أعرفه. كان زوجي هو المتصل". وتشير يوسوبوفا إلى أن زوجها أبلغها أن الجميع بخير، وعندما سألته ماذا حدث، قال لها "هناك عصفور دخل في المحرك وهبطنا اضطراريا في حقل".

غير أن يوسوبوفا ترى أن مفردة "بطل" التي يستخدمها الروس، مواطنين وسياسيين في وصف زوجها، فخمة وتضيف "طبعاً أنا فخورة بزوجي، ولكنه زوجي وكل ما يقوم به بالنسبة إلي بطولي".