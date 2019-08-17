أعلنت المكسيك الجمعة أنها ألقت القبض على مواطن أميركي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات جهادية، قبل أن تقوم بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إن جهاز الانتربول كان قد أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي اي" له للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم الجهاد العنيف والإسلام المتطرف" على الإنترنت.

ويصدر الانتربول النشرة الزرقاء لـ"جمع معلومات إضافية حول هوية الشخص أو مكانه أو نشاطه في ما يتعلق بجريمة ما"، وفقا لمنظمة الشرطة الدولية.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن اسم الرجل هو محمد أزهر الدين شهيبة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي في بيان إنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الغواتيمالية.

وتستخدم هذه المراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت حيث تقوم سلطات الهجرة المكسيكية بمعالجة قضاياهم.

وأضاف مكتب الإدعاء أن الرجل خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز ثم تم ترحيله بالطائرة الى واشنطن الجمعة.