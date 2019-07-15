الشرطة الإيطالية تضبط أسلحة بينها صاروخ جو ـ جو بحوزة يمينيين متطرفين

ضبطت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا أسلحة متطورة بينها صاروخ جو ـ جو كانت بحوزة نشطاء اليمين المتطرف واعتقلت ثلاثة منهم خلال عملية أمنية نفذت اليوم الاثنين شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان: إن العملية تم تنسيقها من قبل الأجهزة المختصة في مدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا بعد تحقيق دام عاماً، مضيفة أنها نفذت غارات في أربع مقاطعات شمال البلاد من ضمنها فاريزي وبافيا.

وأوضح البيان أن صاروخ جو ـ جو وتسع بنادق هجومية ومدفع رشاش واحد وسبع مسدسات كانت من بين الأسلحة النارية التي تمّ ضبطها، فيما اعتقل إيطاليان ومواطن سويسري، ووجّهت لهم اتهامٍات بحيازة أسلحة حرب بشكل غير قانوني، إضافة إلى حيازة معاطف أسلحة ولافتات وشعارات مستوحاة من النازية.

ونوّهت الشرطة بأن التحقيق تركّز على أشخاص مرتبطين بالجماعات اليمينية المتطرفة والذين قاتلوا في منطقة دونباس الأوكرانية ضد القوات الانفصالية.

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