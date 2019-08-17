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أفغانستان

سقوط مصابين في انفجار بحفل عرس في العاصمة الأفغانية

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
صورة أرشيفية لانفجار سابق في العاصمة الأفغانية
صورة أرشيفية لانفجار سابق في العاصمة الأفغانية -
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رويترز
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قال مسؤولون وخدمات الطوارئ بمستشفى في أفغانستان إن قنبلة انفجرت في حفل عرس بالعاصمة كابول مساء السبت مما أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.

وقال مستشفى طوارئ في كابول إنه استقبل 20 مصابا.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم الوزارة "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيرا إلى إصابة عشرات.

وقال شهود إن الحفل كان يخص أفرادا من الأقلية الشيعية. وشن متشددون، منهم عناصر من حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، هجمات متكررة على أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان وباكستان المجاورة.

وقبل ثلاثة أسابيع، قتل مفجر انتحاري من طالبان 14 شخصا وأصاب 145 آخرين في هجوم بغرب أفغانستان قالت الحكومة إنه يثير تساؤلات بشأن التزام الحركة بالسلام رغم توقعات بإبرامها اتفاقا مع الولايات المتحدة.

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