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الولايات المتحدة الأمريكية

شرطة نيويورك تعتقل رجلا أثار موجة من الذعر بمحطة قطارات أنفاق

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شرطة نيويورك تعتقل رجلا أثار موجة من الذعر بمحطة قطارات أنفاق
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قالت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية يوم السبت إن الشرطة احتجزت رجلا تتهمه بترك آنيتي طهي تشبهان أواني الطهي بالضغط في محطة لقطارات الأنفاق مما تسبب في حالة من الفوضى بين الركاب خلال ساعة الذروة الجمعة.

وقال مسؤول الشرطة ديرموت شيا على تويتر إن الشرطة حددت موقع المشتبه به الذي صورته كاميرا وهو يترك الآنيتين داخل محطة فالتونن ستريت في مانهاتن وإن التحقيق جار.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل.

وأدت هذه الواقعة وما أعقبها من رد واسع النطاق من قبل السلطات إلى توقف حركة المرور وقطارات الأنفاق وأعادت إلى الأذهان تفجيرات استخدمت فيها أجهزة مشابهة في نيويورك عام 2016 وبوسطن عام 2013.

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