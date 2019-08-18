شاهد: ثلاثة أشبال حديثة الولادة من النوع المهدد بالإنقراض في بيرو

كشفت حديقة الحيوانات في ليما بالبيرو لأول مرة عن 3 نمور من نوع نمور البنغال ولدت حديثا وهي فصيلة مهددة بالإنقراض.

وظهر الأشبال يتوسطهم نمر أبيض نادر في حديقة ليما، يوم الجمعة رفقة مسؤولين عن الحديقة، وسط الزوار الذين تجمعوا لالتقاط الصور.

ووُلدت هذه الأشبال في 5 يوليو، ولكن لم يتم الكشف عنها للعلن إلا بعد مرور أسابيع على ولادتها.

وكانت ولادة هذه الأشبال نتيجة لبرنامج رعاية ناجح عكف عليه أطباء ومختصون.

وأطلقت حديقة الحيوانات مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في تحديد أسماء للأشبال.

ويعيش ما بين 5000 و 7000 نمر في البرية حاليا، بعدما كان يتعدى عددها 100 ألف في بداية القرن العشرين.

وأثر الصيد الجائر وإزالة الغابات والصيد المفرط على أعدادها.

لكن برامج الرعاية الناجحة مثل تلك الموجودة في حديقة حيوانات ليما تعطي الأمل للأنواع المهددة.

صورة للنمر البنغالي الأبيض ويكيميديا

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