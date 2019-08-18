شاهد: مكونات أصلية من الحبوب الأسترالية تزيد الخبز فوائد صحية متعددة

تزخر الغابات الأسترالية بتنوع نباتي مذهل خضع الكثير منه إلى الدراسة خلال الفترة الأخيرة. وفي منطقة دارون شمالي البلاد، يقدم الطباخون من السكان الأصليين مساعدتهم بشأن وصفات أكلات جديدة مستعملين مكونات أصلية مثل حبوب الاكاسيا من المنطقة، والتي دأب السكان الأصليون على استهلاكها منذ آلاف السنين. ويجذب ذلك اهتمام سلاسل النزل المحلية خاصة.

وتستعمل تلك الحبوب إلى جانب ثمر البرقوق في صناعة الخبز، اكتشف معها علماء جامعة كوينزلاند نتائج مذهلة، منها أن ثمرة البرقوق تعد محسنا طبيعيا للخبز إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي"، وذلك مهم للمعدة ولصحة الانسان، ويساهم في إطالة صلاحية المدة الاستهلاكية للخبز، الذي وجد اقبالا من عديد الأستراليين، خاصة لدى الخطوط الجوية الأسترالية.

وفيما تنتعش تجرية الأكلات الأصلية الأسترالية في البلاد فإن قليلا من السكان الأصليين يستفيدون منها، فهم لا يستغلون سوى 1% من تلك الصناعة الجديدة.

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