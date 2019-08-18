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العالم

بعد عودتهم من السعودية.. حجاج من كشمير يعربون عن قلقهم بشأن الوضع في الإقليم

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi 
بعد عودتهم من السعودية.. حجاج من كشمير يعربون عن قلقهم بشأن الوضع في الإقليم
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حظي الحجاج من كشمير باستقبال حار بين أهاليهم في مطار سرينغار لدى عودتهم من أداء مناسك الحج في السعودية، وذلك بعد بضعة أيام من انقطاعهم عن أجواء الاضطرابات التي شهدتها المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية.

ويقول البعض إنهم شعروا بقلق شديد إزاء أعمال القمع والتعتيم الإعلامي الذي ساد على مدى أسبوعين. وكانت الحكومة الهندية تحاول تجنب ردود أعمال العنف بسبب قرارها في الخامس من هذا الشهر، بشأن تقليص صلاحيات الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وقد بدأت الحكومة الهندية بإعادة تشغيل خطوط الهاتف مساء الجمعة والتخفيف من الإجراءات الأمنية، ولكن القيود مفروضة في عديد المناطق من الإقليم.

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