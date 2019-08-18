مسيرة في زيورخ تدعم حماية الحيوانات لأجل مواجهة تغير المناخ

خرج محتجون في مسيرة في مدينة زيورخ السويسرية، منادين بدعم حقوق الحيوان، ووضع حد للمعاملات غير الإنسانية بحقها. ونظمت المسيرة دعما للنمط الغذائي المعتمد على النبات وعدم استعمال المنتجات الحيوانية، كطريقة لحماية الحيوانات ووضع حدد لتأثيرات تغير المناخ.

ويقول المنظمون ومعظمهم من النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان، إنهم استلهموا حركتهم من أول مسيرة للدفاع عن حقوق الحيوان التي نظمت في لندن سنة 2016.

وكان خبراء في مجال المناخ تدعمهم الأمم المتحدة نشروا تقريرا بداية الشهر الحالي، بشأن التهيئة الترابية والاستدامة والمناخ وتغير المناخ. وخلصت الدراسة العلمية إلى ان الزراعة وإدارة الغابات وأراض أخرى تستعمل 23% من مجموع الغازات الدفيئة المستخدمة خلال 2016-2017، مع وجود أوسع لتربية الماشية ورؤس الأغنام المسبب الرئيسي للغازات الدفيئة، إذ تستهلك 1/10 (عشر) المياه العذبة في العالم، وتتسبب في إزالة الغابات على نطاق واسع.

ودعا الخبراء في تقريرهم إلى تغيير النظام الغذائي، وتقليص استهلاك اللحوم لمكافحة ظاهرة تغير المناخ، كما حثوا على الحد من استنزاف الاستعمال للأراضي والمياه، وتحسين الأمن الغذائي، والصحة والتنوع البيئي.

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