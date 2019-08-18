شاهد: بريطاني يحقق رقما قياسيا عالميا للسرعة بدراجته المسحوبة بسيارة

تمكن الدراج البريطاني نيل كامبل من تحقيق رقم قياسي عالمي للسرعة سحبا بمحرك، وهو على متن دراجته الهوائية. وحقق نيل الرقم على دراجته التي صممها للغرض، والتي سحبتها سيارة بورش كيان حتى تبلغ الدراجة السرعة القصوى قبل إطلاقها تطوي الأرض طيا لمسافة قصيرة، ما مكن صاحبها من بلوغ سرعة قياسية بلغت 280.75 كيلومترا في الساعة.

وسجل الرقم القياسسي على مدرج للطائرات في يوركشير وتمت مراقبته من حكام مستقلين. وكان صاحب الرقم القياسي السابق هو الهولندي فراد رومبرلبرغ صاحب الرقم القياسي 268.83 كيلومترا في الساعة الذي حققه سنة 1995.

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