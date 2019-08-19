اللبنانية إليسا تصدم متابعيها بقرارها الاعتزال .. والسبب "مافيا المجال الفني"

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا جمهورها في العالم العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار اعتزالها الغناء وبشكل نهائي بعد إصدارها ألبومها الجديد المقرر أن يكون الأخير في مشوارها الفني، الذي بدأ في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها "بدي دوب".

وكتبت إليسا على حسابها الرسمي عبر موقع تويتر اليوم الاثنين 19 أغسطس/آب باللغة الإنجليزي، إنها تجهز لألبومها الجديد الذي سيكون "آخر ألبوم" تصدره في مشوارها الفني.

تغريدة إليسا عن نيتها الاعتزال أثارت عاصفة من التعليقات التي تباينت بين غير مصدق للخبر ومن يدعوها بإلحاح للعدول عن القرار ومن يتمنى لها التوفيق بعيدا عن مجال الفن.

وكان آخر ألبوم أصدرته النجمة اللبنانية العام الماضي يحمل عنوان "إلى كل اللي بيحبوني" والذي جاء بعد أزمة صحية كبيرة تعرضت لها.

وعزت إليسا قرار الاعتزال إلى تردي الوضع بالمجال الفني الذي شبهته "بالمافيا"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تنتج المزيد من الأعمال في مثل هذه الأجواء.

وعلى الفور انهالت التعليقات والردود من متابعي الفنانة والذين يتجاوز عددهم 13 مليونا ومن بينهم زملاء لها بمجال الغناء وأخرون من مشاهير التمثيل والإعلام.

ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو أديب على التغريدة قائلا "أنت لا تملكين نفسك أنتي ملك لنا جميعا من المحيط للخليج، لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك".

وعلقت الممثلة المصرية منة شلبي على قرار إليسا قائلة "إليسا أنت فريدة من نوعك، أنتي روح تغني بشغف وضعف وقوة".

وتملك إليسا البالغة من العمر 46 عاما واسمها الحقيقي إليسار خوري رصيدا كبيرا من حب الجمهور تراكم على مدى عشرين عاما وبلغ ذروته في محنة مرضها العام الماضي، عندما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من إليسا بشأن التغريدة وتفاصيل اتخاذها هذا القرار.

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