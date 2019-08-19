التحالف بقيادة السعودية يشن هجمات على أهداف عسكرية للحوثيين بصنعاء

ذكر التلفزيون الرسمي أن التحالف بقيادة السعودية شن هجمات على أهداف عسكرية في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف التلفزيون السعودي أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يطالب المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة".
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وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين المتحالفين مع إيران قد تحدثت عن شن التحالف غارات جوية في صنعاء وقال إن تحليق الطائرات مستمر. ولم يتوفر بعد مزيد من التفاصيل.