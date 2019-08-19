يواجه سائحان فرنسيان عقوبة السجن ست سنوات بعد أن سرقا بعض الرمال كتذكار من جزيرة سردينيا الإيطالية. الشرطة ألقت القبض على الزوجين الفرنسيين وبحوزتهما 14 زجاجة بلاستيكية مليئة بالرمال، بلغ وزنها 40 كيلوغراما، في صندوق سيارتهما. وزعم السائحان أنهما يجهلان منع هذه الممارسة في سريدينا. السائحان كانا على وشك ركوب سفينة كانت متجهة من ميناء بورتو توريس إلى ميناء تولون في فرنسا عندما ألقي القبض عليهما.

وتتمتع الشواطئ ذات الرمال البيضاء في الجزيرة الإيطالية بحماية عالية حيث تفرض السلطات المحلية عقوبات قاسية تترواح ما بين السجن من سنة إلى ست سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 3000 يورو على من يحاول أخذ الرمال من شواطئ الجزيرة لأنها تعتبر سرقة أحد أصول المنفعة العامة.

وامتهن بعض السياح تجارة رمال سردينيا على الإنترنت، ما يعتبر كذلك أمرا غير قانوني ويعاقب عليه بغرامات تصل إلى 3000 يورو منذ العام 2017.

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وعلى الرغم من أن أخذ الرمال من الشاطئ قد لا يمثل مشكلة كبيرة، إلا أن العلماء المحليين يقولون إن هذه الممارسة ضارة للغاية. وقال عالم البيئة في سردينيا بيرلويجي كوكو "إن شواطئ سردينيا الرملية، واحدة من مناطق الجذب السياحي للجزيرة وأن رمالها تواجه تهديدا كبيرا بسبب التآكل وسرقة السائحين".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على سائح متهور، حيث سبق وأن أدانت السلطات في أغسطس/ آب 2018 رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 40 عامًا يقيم في المملكة المتحدة بدفع غرامة مالية قدرها 1000 يورو بعد محاولته آخذ بعض الرمال من شاطئ غالورا الواقع في شمال سردينيا.