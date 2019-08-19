أمريكا تمنح هواوي ثلاثة أشهر إضافية قبل الحظر

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية لتخدم عملاءها الحاليين، لكن الوزارة أقدمت أيضا على إضافة أكثر من 40 وحدة تابعة للشركة الصينية إلى قائمتها السوداء الاقتصادية.

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبر تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية وذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار يوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة لن تمنح مثل هذه المهلة.

وارتفعت قيمة أسهم الشركات الأمريكية التي تورد الرقائق لهواوي بعد إعلان المهلة.

وقال روس لقناة فوكس بيزنس نتورك إن "الترخيص العام المؤقت" لهواوي الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الاثنين جرى تمديده 90 يوما، ليؤكد بذلك قرارا متوقعا كانت رويترز أول من أورده يوم الجمعة. وقال أيضا إنه أضاف 46 وحدة تابعة لهواوي إلى ما يسمى "قائمة الكيانات"، مما يعني ارتفاع عدد الكيانات التابعة لهواوي التي طالتها القيود الأمريكية إلى ما يربو على 100.

وأضاف روس أن التمديد يهدف إلى مساعدة العملاء الأمريكيين الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وقالت هواوي إن التمديد المؤقت "لا يغير حقيقة أن هواوي عوملت بغير الحق. القرار الذي صدر اليوم لن يكون له أثر كبير على عمل هواوي أيا كان الأمر".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو أيار بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها.

ويأتي التمديد الذي سيستمر حتى 19 نوفمبر تشرين الثاني ليجدد اتفاقا يتيح لهواوي أن تكون قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

لكن هواوي لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.

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