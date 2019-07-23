"هواوي للبحوث" في الولايات المتحدة الأميركية تبدأ بتسريح موظفين

ذكرت وكالات إعلام أميركية وأخرى عالمية أن شركة فيوتشروي تكنولوجيز، وهي وحدة تابعة للعملاق الصيني هواوي، ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، بدأت بعملية تسريح موظفين يعملون فيها اليوم، الإثنين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جرنال" الامريكية قد ذكرت سابقاً إن فيوتشروي تخطط لتسريح مئات الموظفين، في قرار من الواضح أنه اتخذ بسبب الصراع القائم بين واشنطن وبكين.

وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية، منذ شهرين، الشركة الصينية على القائمة التجارية السوداء، ما يعني أن الوحدة الامريكية التابعة للشركة أصبحت، منذ ذلك الوقت، تحت رقابة قانونية مشددة.

ذلك أن القرار الذي أصدرته الحكومة الأميركية يمنع هواوي أيضاً من شراء مواد تكنولوجية.

فيوتشروي تكنولوجيز بالمناسبة مثلت أحد مشاريع هواوي الصينية الخارجية للعمل بطريقة أقرب مع الباحثين والجامعات الأميركية، وهي وحدة معنية بالبحوث التكنولوجية ويمكن القول إنها "ذراع الشركة الصينية للبحوث والتطوير في الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن موظفيْن في فيوتشروي قولهما إن عملية التسريح بدأت فعلاً اليوم، الإثنين.

وقال أحد الموظفين إن الشركة تخطط لتسريح نحو 70 بالمئة من الموظفين الموجودين في الشركة ويبلغ عددهم 850 موظفاً، وأضاف المصدر أن الشركة الأم في الصين أرسلت قائمة بأسماء الموظفين الذين تمّ تسريحهم.