إنزال 8 مهاجرين من سفينة أوبن آرمز إلى لامبيدوسا وعمدتها يزور البقية

تم إجلاء ثمانية مهاجرين كانوا بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وشخص آخر كان يرافقهم، من على متن سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز إلى ميناء لامبيدوسا الإيطالي، في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 19 آب/ أغسطس.

كما زار عمدة لامبيدوزا سالفاتور مارتيلو مساء الاثنين السفينة الراسية قبالة ساحل لامبيدوسا. وبسؤال المهاجرين له عن سبب عدم سماح إيطاليا لهم بالنزول على أراضيها، أوضح مارتيلو أن هذا وضع سياسي وأنه ليس قرار لامبيدوسا.

ويوجد على متن السفينة حالياً 98 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وتقول الجمعية الخيرية الإسبانية المشغلة للسفينة إن المهاجرين يشعرون بالأسى ويجب إنزالهم فوراً.

وتمنع إيطاليا سفن الإنقاذ الخاصة من جلب المهاجرين إلى الشاطئ، قائلة إنها تحملت مسؤولية كبيرة بالتعامل مع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، حيث يتهم وزير الداخلية ماتيو سالفيني سفن الإنقاذ بأنها أصبحت مركبات أجرة "تاكسي" للمهربين.

وكررت إسبانيا الاثنين عرضها السماح بدخول 107 مهاجرين على متن السفينة إلى ميناء إسباني، لكنها انتقدت إيطاليا لمنعها المهاجرين من النزول في لامبيدوسا حيث ترسو السفينة.

في حين أكد أوسكار كامبس مدير الجمعية الخيرية الإسبانية التي تدير سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) أنهم ليسوا في وضع يتيح لهم قبول العرض الإسباني.

ودعا كامبس خفر السواحل الإيطالي لنقل المهاجرين الذين ما زالوا على متنها جميعاً وأخذهم إلى إسبانيا.

وكان سالفيني قد سمح يوم السبت بنزول 27 قاصراً.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها لم تتلق من أوبن آرمز رداً واضحاً بشأن الخطوة التالية التي تود اتخاذها.

للمزيد على يورونيوز:

تضارب في التصريحات بشأن مصير المهاجرين المتواجدين على متن سفينة الإنقاذ أوبن آرمز

شاهد: مهاجرون يهربون سباحة من سفينة الإنقاذ العالقة في إيطاليا

فتح تحقيق إيطالي بشبهة الخطف يطال سالفيني بسبب سفينة المهاجرين