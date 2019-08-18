شاهد: مهاجرون يهربون سباحة من سفينة الإنقاذ العالقة في إيطاليا

بعد 16 يوماً من انتظار سفينتهم على بعد 300 متراً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حاول أربعة مهاجرين غير شرعيين الهروب منها إلى الجزيرة عن طريق السباحة.

وقام أعضاء طاقم السفينة (أوبن آرمز) بالقفز إلى المياه لمنعهم وإعادتهم إليها مرة أخرى.

ويرفض ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي المناهض للهجرة، أن ترسو سفينة إنقاذ المهاجرين على شاطئ الجزيرة بالرغم من صدور حكم محكمة إيطالية يسمح لها بذلك.

وقال أوسكار كامبس، مؤسس أوبن آرمز، إنه حذر مراراً من أن انتظار المهاجرين سيدفع البعض منهم إلى محاولة الهروب عبر البحر.

وأضاف على حسابه بموقع تويتر: "هذا الوضع غير مستدام".

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