تفاجأت امرأة أمريكية أسعفت إلى المستشفى بسبب ما اعتقدت أنه حصى في الكلى بأنها حامل بأكثر من ولد!

الآلام التي داهمتها لم تكن سوى آلام المخاض، فأدخلت المريضة إلى غرفة الولادة، لتتكشف مفاجأة أخرى: ثلاثة أطفال، بنتان وصبي، عوض طفلين!

لم يكن هذا في بال أو خطط الثنائي دانيت وأوستن غيلتز من داكوتا الجنوبية، فبعد 12 عاماً سوياً وطفلين، كان بالنسبة لهما كل شيء مثالي.

وقالت دانيت: "لا نرى أبداً ثلاثة توائم نتيجة تخصيب طبيعي، ناهيك عن قضاء 34 أسبوعاً من الحمل دون إدراك ذلك، لا أحد يصدق، ما زلنا تحت تأثير الصدمة، دخلت المستشفى لإجراء عمل جراحي لاستئصال حصى الكلى وانتهيت في غرفة العمليات أجري عملية قيصرية، هذا جنون".

في حين قال روني ابن دانيت وأوستن: "مرة رأيت شهباً وتمنيت أن يكون لدي أخ، وتمنيت أن يكون لأختي الصغيرة أختان كذلك لأنها لطالما تمنت ذلك، كنت أعلم أنه هذا اليوم آت".

وشكر الثنائي العائلة والأصدقاء والغرباء الذين قدموا لهما العون. وبعيدا عن وقع المفاجأة، فإن التوائم الثلاثة بصحة جيدة.

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