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السودان

السودان يشكل مجلسا سياديا من 11 عضوا بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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بقلم:  يورونيوز مع الوكالات
السودان
السودان -
حقوق النشر
رويترز
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قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان في مؤتمر صحفي إن السودان أكمل الثلاثاء تشكيل مجلس سيادي يتكون من 11 عضوا سيدير البلاد لفترة انتقالية من ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات. وقال الفريق أول شمس الدين كباشي إنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء أمام رئيس القضاء.

وأضاف كباشي "أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً" وعضوية كل من "الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح".

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وأوضح المتحدث أن البرهان "سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء" يليه بقية الأعضاء.

ويقود السودان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان منذ أبريل/ نيسان بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر حسن البشير.