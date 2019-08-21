غالبية البريطانيين يؤيدون تنظيم استفتاء على أي اتفاق نهائي لـ"بريكست"

أظهر استطلاع للرأي يوم الأربعاء أن أكثر من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء، على أي اتفاق نهائي بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر بعد قرابة شهرين فقط.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كانتار بأن 52% في المجمل ممن شاركوا في الاستطلاع، أيدوا إجراء تصويت عام على الاتفاق بينما عارض 29% مثل هذه الخطوة وقال 19% إنهم لا يعلمون ما هو الأفضل.

وأظهر المسح أيضا تمتع حزب المحافظين الحاكم بشعبية تزيد بفارق كبير على حزب العمال المعارض، إذ حصل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأييد نسبته 42% مقابل 28% لحزب المعارضة الرئيسي.

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