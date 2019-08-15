بريطانيا تمنح الإقامة لمليون مواطن من الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"

حصل حوالي مليون شخص من مجموع 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في المملكة المتحدة على حق الإقامة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق تسوية جديد منتظر. ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الخميس، فقد تحصل نحو 951700 مواطن من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا على وضع مستقر أو تم تسوية وضعيتهم بطريقة مسبقة لمدة خمس سنوات بحلول 30 ديسمبر/ أيلول 2020. وقال وزير الداخلية البريطاني براندون لويس إن المواطنين البولنديين والرومانيين والإيطاليين المقيمين في بريطانيا قاموا بإرسال معظم الطلبات بموجب مخطط التسوية، حيث بلغت في شهر أغسطس/ آب حوالي مليون طلب.

استمرار المظاهراتالرافضة لمغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي رويترز

الحكومة البريطانية أطلقت خطة التسوية المسبقة هذه نهاية شهر مارس/ أذار الماضي بهدف ضمان استمرار تمتع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بحق البقاء للعيش والعمل والإستفادة من الخدمات العامة في المملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وعوض هذا المخطط برنامج الإقامة الدائمة لجميع الأوروبيين حيث سيكون الوافدون الأوروبيون المقبلون على بريطانيا قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي مجبرون على تقديم طلب الإقامة في البلاد.

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وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية فقد أسندت المصالح المعنية ما يقارب من 150 ألف رخصة إقامة في شهر يوليو/ تموز في إطار استعدادات الحكومة البريطانية لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وورد في الإحصائيات أن الحصة الكبرى من الطلبات عادت إلى البولنديين بحوالي 179800 طلبا متبوعيين بالرمانيين بـ 141200 طلبا ثم الإيطاليين بـ 121600 طلبا.

لندن قبل مغادرة الإتحاد الأوروبي رويترز

وتدعو الوزارة الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة لتقديم طلبات الإقامة قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق مسبق، وبحلول 30 يونيو/ حزيران 2021 إذا تم التصديق على اتفاق بين الطرفين.

وعن حظوظ الحصول على هذه الوثيقة أكدت كاثرين بارنارد، أستاذة قانون الاتحاد الأوروبي وقانون العمل في جامعة كامبريدج أن العمال ذوي المهارات المنخفضة مثل جامعي الفاكهة، الذين يعملون لدى العديد من أرباب العمل في المملكة المتحدة معرضون أكثر من غيرهم لعدم الإستفادة من هذه الإقامة.