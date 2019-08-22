مصادر تركية: القوات السورية تطلق النار على موقع مراقبة تركي

قال مسؤولان تركيان لرويترز يوم الخميس إن قوات الحكومة السورية فتحت النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، لكن لم تحدث خسائر بشرية.

وتأتي الواقعة بعد ضربة جوية استهدفت رتلا عسكريا تركيا يوم الإثنين، وقالت تركيا إنها تسببت في مقتل ثلاثة مدنيين أثناء تحرك الرتل باتجاه الجنوب نحو موقع مراقبة آخر.

وأقامت تركيا 12 موقع مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران. وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين يوم الأربعاء أن جميع مواقع المراقبة التركية ستواصل عملها، وأن تقديم الدعم سيستمر لها.

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