دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم، الخميس، إن الجيش السوري فتح ممراً للمواطنين الذين يريدون مغادرة الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله "إن الحكومة اتخذت القرار بفتح ممر إنساني في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين... في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي".

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية السورية إنه فتح ممر إنساني في بلدة صوران، حتى يتسنى للمدنيين مغادرة الجزء الجنوبي من محافظة إدلب وشمال حماه، حيث تقدمت قوات النظام في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

للمزيد على يورونيوز:

هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي والهيئة تتحدث عن إعادة تمركز

تركيا تقول إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على منطقة آمنة في سوريا