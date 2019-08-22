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دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب

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بقلم:  Euronews 
دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب
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SANA/Handout via REUTERS
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قالت وسائل إعلام سورية، اليوم، الخميس، إن الجيش السوري فتح ممراً للمواطنين الذين يريدون مغادرة الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله "إن الحكومة اتخذت القرار بفتح ممر إنساني في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين... في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي".

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية السورية إنه فتح ممر إنساني في بلدة صوران، حتى يتسنى للمدنيين مغادرة الجزء الجنوبي من محافظة إدلب وشمال حماه، حيث تقدمت قوات النظام في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

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