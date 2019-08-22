شاهد: إخماد حرائق جزر الكناري بعد خمسة أيام من تأججها

أعلنت السلطات الإسبانية يوم الأربعاء عن دخول حرائق جزر الكناري مرحلة الاستقرار بعد خمسة أيام من الاشتعال المتصاعد.

وأدت الحرائق إلى تدمير محيط أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي والمنازل الموجودة بها وهو ما أدى إلى إجلاء 10 آلاف شخص من المنطقة.

وعزت السلطات بدء انخماد الحرائق إلى انخفاض درجات الحرارة وقوة الرياح معربة عن أملها في أن يعود السكان إلى منازلهم اليوم أيضاً.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز بزيارة الجزيرة اليوم الخميس.

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