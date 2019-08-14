حرائق إيفيا اليونانية تستعر لليوم الثاني: كأنها جهنم (فيديو)

يحاول رجال الإطفاء اليونانيون فعل كل ما بوسعهم لاحتواء الحريق الهائل الذي نشب قبل أكثر من 30 ساعة، ويدمر أحد أهم المواقع المحمية للحيوان والنبات في جزيرة إيفيا.

لم يسفر الحريق الذي يمتد على طول 12 كيلومترا عن سقوط ضحايا، إلا أنه أدى إلى إخلاء قرى كونتوديسبوتي وماكريمالي وستافروس وبلاتانا الواقعة في الجزيرة اليونانية، التي تعد الثانية في المساحة بعد كريت وتبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق أثينا.

وقال حاكم المنطقة المنتهية ولايته كوستاس باكويانيس، "إنها كارثة بيئية هائلة في غابة صنوبر فريدة، كانت قد بقيت سليمة حتى اليوم".

والحريق الذي بدأ على حافة الطريق يوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة، امتد تحت تأثير هبات رياح إلى الأحراج الكثيفة جدا والجافة في وسط الجزيرة، في منطقة محمية بسبب حيوانتها ونباتاتها البرية.

وقال ثاناسيس كاراكاتزاس المسؤول في الدفاع المدني لوكالة الأنباء اليونانية "من بساخنا إلى كونتوديسبوتي وماكريمالي، احترق كل شيء، من حسن الحظ أنه لم يسقط ضحايا".

هذا وعبر وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس عن ارتياحه لعدم إصابة أي شخص بجروح أو مشاكل تنفسية تتطلب نقله إلى المستشفى. وكتب في تغريدة أن سيارة إسعاف بقيت متمركزة في المنطقة في إجراء وقائي.

وقالت الإدارة اليونانية للحرائق، إن نحو مئتي رجل إطفاء يعملون في المنطقة تساندهم 75 آلية برية وتسع مروحيات وسبع طائرات لرش المياه.

ويفترض أن تقدم لهم طائرة إيطالية من هذا النوع مساعدة اليوم الأربعاء قبل وصول طائرتين من اسبانيا وأخرى من إيطاليا مساء.

وسجلت سلسلة حرائق في الأيام الماضية في اليونان حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى أربعين درجة مئوية.

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