شاهد: دب جائع يتسلل إلى منزل في كاليفورنيا ويفتح الثلاجة بحثا عن وجبة

لاقى مقطع فيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتواه الاستثنائي.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره على طريقة "الكاميرا الخفية" بإحدى المنازل المخصصة لقضاء العطلة في كاليفورنيا دباً ضخما وهو يتسلل إلى المنزل في هدوء ثم يقوم بفتح الثلاجة بحثاً عن وجبة خفيفة.

مستأجرا المنزل كانا مراهقين لم يتجاوز عمرهما ال15، وقالا إنهما علما بحضور ضيف ما في منتصف الليل إلى المنزل لذا قاما بالإتصال بالشرطة.

وأظهر المقطع الدب وهو يتجول في المنزل في هدوء ووصل إلى غرفة النوم ثم خرج إلى غرفة المعيشة قبيل أن يستخدم أحدهما ساعته الذكية للاتصال بالشرطة.

ويبدو أن ضباط الشرطة الذين حضروا إلى المكان كانوا أيضا خائفين بعض الشيء إذ أطلق نائب رئيس شرطة المقاطعة، أليسون بريرو، الذي حضر بنفسه إلى مكان عيارا ناريا في الهواء لتخويف الدب وهو واقف على عتبة باب المنزل.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: دب ينجح في اصطياد سمكة سلمون في شلال نهر بروكس بألاسكا

شاهد: دب يحاول سرقة صندوق قمامة في كولارادو