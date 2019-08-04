فيديو: قتل الأغنام لم يعد حكرا على الذئاب فالدببة صارت أيضا تهدد المواشي في فرنسا

سقط الأسبوع الماضي، 61 خروفاً من جرف في جبال "البرانس" الفرنسية، ويقول المزارعون المحليون، إن سقوط الأغنام في هذا الجرف، كان هربا من دب كان يطاردها.

وقبل أربعة أسابيع، شهدت منطقة مجاورة نفس الحادث، وخلفت مطاردة الدب سقوط 250 خروفا في جرف جبلي.

هذه الحوادث المتكررة، والخسائر الجسيمة، أشعلت غضب المزارعين ومربي الماشية، وصبوا جام سخطهم على الدولة التي لا توفر الحماية اللازمة لمواشيهم من خطر الحيوانات المفترسة خاصة الذئاب والدببة.

ومن أجل تهدئة غضب المزارعين، وعدت الحكومة الفرنسية بدفع تعويضات للمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة، سيحصل كل مزارع على 600 يورو، على كل ماشية خسرها، شريطة أن يتخذوا تدابير لحماية قطعانهم من هجومات الذئاب والدببة.

ويوجد 40 دبا بنيا في جبال جنوب فرنسا، بعد إعادة إدخال هذه الفصيلة منذ 30 عامًا.

للمزيد على يورونيوز:

فرنسا وإسبانيا تعقدان "قمة الدببة" لبحث هجوم استهدف الخراف والأغنام في جبال البيرينيه

الدببة القطبية تنتعش في المجر

مذبحة القروش: التَهم بعضهم بعضا في حوض مائي بفرنسا