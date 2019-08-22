شاهد: لحظة إلقاء القبض على رجل يقوم بتصوير النساء في مترو مدريد

ألقت الشرطة القبض على رجل يعتقد بأنه يقوم بتصوير أسفل تنانير النساء بمحطات وقطارات مترو العاصمة الإسبانية مدريد.
ويُعتقد بأن الرجل عكف على تثبيت الكاميرا الخاصة بهاتفه المحمول فوق حقيبته لتصوير أكثر من 500 امرأة ونشر 283 من تلك التسجيلات على الإنترنت.
ووجدت الشرطة مئات التسجيلات الأخرى عند تفتيش منزل المشتبه به، وأظهر بعضها وجوه النساء.
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