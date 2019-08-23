في حلقتنا الخامسة من برنامج "سلسلة الفضاء" يحدثنا مراسل يورونيوز ورائد الفضاء لوكا بارميتانو عن أهم التجارب التي تجري على متن محطة الفضاء الدولية ISS في مدارها الذي يعلو نحو 400 كيلومتر عن سطح الأرض.

يقوم لوكا الذي وصل لمحطة الفضاء منذ شهر تقريبا مع فريقه بإجراء مجموعة من التجارب على نوع خاص من البكتيريا القادرة على تحويل الحديد الموجود في الصخور إلى مصدر للغذاء لها، بالإضافة إلى استعماله لبناء مستعمراتها.

وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا تستخدم حاليا على أرضنا، لكن الخبراء يتطلعون إلى توظيفها في عمليات التنقيب والتعدين على كواكب أخرى أو كويكبات صغيرة. مما يجعل مراقبة نشاطها الحيوي في الفضاء أمرا بالغ الأهمية.

ويطلعنا رائد الفضاء أيضا على تجربة أخرى لاختبار القدرة على بناء أنسجة حيوية في محطة الفضاء الدولية حيث تكون الجاذبية شبه معدومة Micro-gravity ويستخدم رواد الفضاء طابعة ثلاثية الأبعاد أعدت خصيصا لهذا الغرض، ويطلق عليها اسم "جهاز التصنيع البيولوجي".

ولا تمنع هذه المهام الكثير لوكا من إطلاق تغريداته باستمرار على موقع تويتر، حيث يطلعنا على أهم التقنيات المستخدمة على متن محطة الفضاء، مثل هذه البزة البيولوجية التي تتابع بدقة عالية كل ما يتعلق بصحة مرتيدها، ثم ترسلها إلى تطبيق خاص على كومبيوتر لوحي.

"أحيانا نلبس التجربة: هذه بزة بيولوجية ذكية تقوم بجمع القياسات الحيوية مثل درجة حرارة الجسم وعدد ضربات القلب والتنفس والحركة ثم ترسلها إلى تطبيق خاص على كمبيوتر لوحي."

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