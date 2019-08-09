محطة الفضاء الدولية تلتقي "دراغون" في الحلقة الرابعة من سلسلة الفضاء

في حلقتنا الرابعة من "سلسلة الفضاء" Space Chronicles يأخذنا رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ومراسل يورونيوز لوكا بارميتانو في جولة قصيرة على متن محطة الفضاء الدولية ISS.

وبعد وصول الدفعة الجديدة من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سويوز MS-13 يباشر الجميع العمل الشاق لنقل ما تحمله مركبة الشحن "دراغون" والتي وصلت مؤخرا والتحمت مع محطة الفضاء الدولية.

ويقول لوكا إن الحركة والتنقل على متن محطة الفضاء هو أمر بالغ الصعوبة ويشكل تحديا كبيرا، خاصة مع وجود جاذبية شبه معدومة، بالإضافة إلى ازدحام المحطة بالمعدات وأجهزة القياس المخبرية المختلفة. لذلك يمضي الطاقم الجديد أسبوعه الأول محاولا التأقلم مع الحياة في تلك الظروف الفضائية الصعبة.

ويتحتم على لوكا وبقية أفراد طاقم المحطة نقل الحمولة من مركبة "دراغون" إلى أماكنها المخصصة وترتيبها داخل حجرات محطة الفضاء المتفرقة. وتحتوي الحمولة بالإضافة إلى المؤن التي ستوفر سبل العيش لرواد الفضاء، على المعدات المخبرية اللازمة لإجراء تجارب علمية في الفضاء الخارجي.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها لوكا محطة الفضاء الدولية، حيث أمضى خلال زيارته الأولى 166 يوما في المدار.

وسيكون لوكا معنا في حلقات قريبة ليبقينا على إطلاع على كل تفاصيل التجارب العلمية الخاصة التي ستجري في المحطة، بينما تسبح بصمت مطبق بسرعة تتجاوز 27 ألف كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع 408 فوق رؤوسنا تماما.

"الحياة على متن محطة الفضاء الدولية عشاء وعلوم وحلاقة شعر الرأس وتحضير للمهام، على ارتفاع 250 ميلا لخدمة مستقبل البشرية"

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