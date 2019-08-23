إصابة ثلاثة أشخاص فيما يشتبه أنه هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية

ذكرت تقارير أولية صادرة عن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 23 أغسطس/آب، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم فلسطيني قرب مستوطنة في الضفة الغربية.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم نفذ قرب مستوطنة دوليف شمال غربي مدينة رام الله.

وقال المتحدث "يبدو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في المكان"، مضيفا أن الجنود يمشطون المنطقة.

هذا وأضافت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن المصابين إسرائيليون وأن فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة قرب ينبوع مياه يرتاده المتجولون في وسط الضفة، ووردت أول التقارير عن الهجوم بعد العاشرة صباحا.

وقالت خدمة ماجن دافيد أدوم للإسعاف، إنها تعالج ثلاثة أشخاص "في حالة خطيرة" وهم رجل عمره 46 عاما وشاب عمره 21 عاما وشابة تبلغ من العمر 18 عاما.

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