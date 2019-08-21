شاهد: مسلسل أولادنا يثير مشاعر عائلة فتى فلسطيني خطف وحرق في القدس الشرقية

أحيا مسلسل جديد تبثه شبكة إتش.بي.أو التلفزيونية عن مقتل فتى فلسطيني بعد قتل ثلاثة فتيان إسرائيليين في صيف دام قبل خمس سنوات ذكريات مؤلمة لدى أسر القتلى من طرفي الصراع. بدأ عرض مسلسل "أولادنا" (أور بويز) للمرة الأولى في إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتتركز أحداثه على الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير ابن الستة عشر عاما الذي خطفه ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم في سن المراهقة، قرب بيته في القدس الشرقية وقتلوه حرقا في يوليو/ تموز 2014.

وقالت والدة الضحية الفلسطيني محمد أبو خضير بصوت متهدج بعد مشاهدة الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل "بقدر ما سأتكلم لن أستطيع وصف شعوري أنا أحترق من الداخ، عندما رأيت الممثل الذي يقوم بدوري ولدي أحسست وكأنه محمد أمامي، كنت أريد أن أمر عبر الشاشة لأحتضنه، إنه وضع صعب. وأضافت الأم الثكلى "شعور صعب لما ترى ما جرى لولدك يتكرر مرارا، احس بنار وغليان".

المسلسل عمل مشترك لشبكة إتش.بي.أو وشركة كيشيت إنترناشونال الإسرائيلية وتولت إنتاجه شركة موفي بلس.

والدا الضحية الفلسطيني محمد أبو خضير رويترز

وقالت الشرطة إن الأشخاص الثلاثة الذين أدينوا بقتل أبو خضير كانوا ينتقمون لاختطاف الفتيان الإسرائيليين الثلاثة نفتالي فرانكل وجلعاد شاعر وإيال يفراح وقتلهم في الضفة الغربية المحتلة قبل ذلك بأسبوعين على أيدي أعضاء من حركة حماس الإسلامية. وتطور قتل الشباب الأربعة إلى حرب استمرت سبعة أسابيع بين إسرائيل وحماس التي تدير قطاع غزة.

ويسلط المسلسل في حلقاته العشر الضوء على التحقيق الداخلي الذي أجرته إسرائيل مع المتهمون الثلاثة المنتمين لليهود المتدينين الذين أدينوا في نهاية الأمر بقتل أبو خضير والأيام الأولى التي ثارت فيها ثائرة والديه بعد اختفائه ثم مقتله.

الضحية الفلسطيني محمد أبو خضير رويترز

وتولى كتابة الحلقات التي تذاع باللغتين العبرية والعربية وإخراجها وإنتاجها إسرائيليان من اليهود وواحد من عرب إسرائيل مزجوا فيها لقطات وثائقية واقعية بمشاهد تمثيلية وتفاصيل دقيقة التي يقولون إنها تحرك الصراع.

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وقال المخرج المشارك جوزيف سيدار في مقابلة مشتركة مع زميليه هاجاي ليفي وتوفيق أبو وائل "نحن نعيش في عالم شديد التعقيد تنشب فيه الحروب بسبب أمور تافهة. حاولنا كشف تفاصيل جريمة الكراهية تلك".

غير أن بعض الأسر الإسرائيلية الحزينة على قتلاها قالت إن المسلسل مر مرورا عابرا إلى حد كبير على قتل الفتية الإسرائيليين الذين تشير الأحداث إليهم طوال حلقات المسلسل دون أن يؤدي ممثلون أدوارهم.

بيت عائلة الضحية محمد أبو خضير رويترز

وقتلا شخصان يزعم أنهما من حماس ويشبته أنهما كانا وراء قتل الإسرائيليين في اشتباك بالرصاص في العام 2014، وفي العام 2015 أصدرت محكمة إسرائيلية على شخص ثالث من حماس ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة خطف الشبان الثلاثة وقتلهم.

وقال ميراف حجاج الذي لقيت ابنته الضابطة بالجيش الإسرائيلي مصرعها مع ثلاثة طلبة عسكريين آخرين في عملية دهس نفذها فلسطيني بشاحنة في القدس في العام 2017 "التوازن ليس واضحا بالنسبة لمن يشاهد المسلسل ويعتقد أننا نقتلهم ويقتلوننا".

وكتب حجاج رسالة وقعتها حوالي 120 أسرة إسرائيلية سقط لها قتلى وينتقد فيها شبكة إتش.بي.أو، وطلب أن يعرض المسلسل أعداد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية على مر السنين. وقال ليفي إن صانعي المسلسل يرون أنهم نقلوا سياق الأحداث التي واكبت مقتل أبو خضير "لكن الجريمة هي القصة".