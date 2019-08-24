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دوي انفجارات في دمشق والتلفزيون السوري يقول إن الجيش اعترض"أهدافا معادية"

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بقلم:  Euronews 
مجتزأ من فيديو نشرته وزارة الدفاع السورية سابقاً لما قالت عنه عملية "تصدي لأهداف معادية" فوق دمشق
مجتزأ من فيديو نشرته وزارة الدفاع السورية سابقاً لما قالت عنه عملية "تصدي لأهداف معادية" فوق دمشق -
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رويترز - Youssef, Samir
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نقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون السوري الحكومة أن انفجارات دوت في سماء دمشق، وأن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافاً معادية"، من دون إضافة المزيد من التفاصيل، أو تحديد طبيعة تلك "الأهداف المعادية".

ونقلت وكالة رويترز عن شهود في العاصمة السورية إنهم رأوا انفجارات في السماء. وبحسب هؤلاء، إن "الاعتداء" حدث في الجزء الجنوبي من دمشق، والدفاعات الجوية واجهت "الأهداف المعادية" وأسقطت أكثريتها.

وذكرت وكالة "سانا" الحكومية أيضاً أن مضادات الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق. وليس من الواضح بعد إذا ما تعرضت دمشق لضربة عسكرية جوية، أو إذا ما أدّت الضربة إلى خسائر في الأرواح.

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