شاهد: "فخر المسلمين".. الشيشان تفتتح "أكبر مسجد" في أوروبا

افتتحت سلطات الشيشان يوم الجمعة ما تصفه بأنه أكبر مسجد في القارة الأوروبية في بلدة شالي في جمهورية الشيشان.

ويحمل المسجد اسم "فخر المسلمين" وتم تزيينه داخلياً بالرخام اليوناني الأبيض واللوحات المرسومة بالذهب الخالص، بالإضافة إلى ثريا ضخمة على شكل اللوتس ومرصعة ببلورات شواروفسكي الشهيرة.

وقال مسؤول إن المسجد، الذي استغرق تشييده سبع سنوات، يتسع لحوالي 30 ألف مصلي.

وتقدم رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان بالاتحاد الروسي، الحضور أثناء حفل الافتتاح المهيب الذي ألقى فيه كلمة طلب فيها من الشعب الشيشاني أن يتذكره بعد وفاته ببناء مسجد صغير يحمل اسمه.

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