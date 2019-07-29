تعرف على "سانيا"... جنة سياحية في بحر الصين الجنوبي

تجذب مدينة سانيا، الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة هاينان الصينية، أعدادا متزايدة من السياح عاما بعد عام، وذلك بفضل مناخها الاستوائي وشواطئها الجميلة. تنوع المشهد الطبيعي في المدينة وعراقة التقاليد الصينية فيها، تجعل منها نقطة جذب للسياح الذين يبحثون عن عطلة فريدة من نوعها. يطل ساحل سانيا على بحر الصين الجنوبي، ويمتد على طول 258 كيلومترا، ويضم 19 خليجا وشاطئا.

تشنغ كونغوي، نائب المدير العام لشركة "سانيا تيانيا هايجياو" للتنمية السياحية أخبرنا عن أهمية هذه المدينة: "سانيا هي المدينة الساحلية الوحيدة في الصين التي توفر سياحة استوائية. فيها شمس وبحر ومُناخ مثالي". وأضاف قائلا: "لدينا مرافق جيدة جدا لاستقبال السياح، وأيضا العديد من السلاسل الفندقية. زيارة هذه المدينة هي بمثابة فرصة لاكتشاف الثقافة والتقليد الخاصة بالصين".

ينتصب تمثال آلهة الرحمة "غوانيين بوسا" وسَط منطقة "نانشان" للسياحة الثقافية. يبلغ ارتفاع هذا الصرح 108 أمتار. في هذه المنطقة، يمكن للزائر أن يسبُر أغوار الثقافة الصينية العريقة وتقاليد الشرق الأقصى. خبير الرِحلات، تومسون زانغ، اصطحبنا في جولة داخل هذه المنطقة وأخبرنا عن أهميتها: "هذه المنطقة السياحية تحمل طابَعا بوذيا. ويمكنك التعرف فيها على تاريخنا وثقافتنا. تمثال غوانيين يضم ثلاثة وجوه تمثل: السلام والحكمة والرحمة. كما يمكن زيارة معبد نانشان الذي يضم تمثالا مبهرا لبوذا".

في أول زيارة لهما إلى آسيا، قرر ديما بيليتبوك (24 سنة) وصديقته ليليا سينكي (26 سنة) التوجه إلى سانيا. تحدثنا إلى الشابين الأوكرانيين أثناء وجودهما في منطقة نانشان. وقال لنا ديما: "تشعر هنا، أنك مشدوه بكل ما يوجد من حولك، وبأن كل شيء في متناولك، لأن المدينة ليست كبيرة"، وأضاف: "المكان يستحق عناء الرحلة التي استمرت 12 ساعة من كييف إلى هنا... رائع حقًا!".

سانيا.. نقطة للقاء الماضي بالحاضر

تجمع سانيا بين التقليد والحداثة... بالقرب من خليجها، توجد جزيرة فينيكس، المعروفة باسم "دبي الشرق الأقصى"، رافقنا، تومسون زانع، بجولة على متن عربة سياحية للتعرف على هذه الجزيرة. وقال لنا: "فينيكس هي جزيرة من صنع الإنسان. يتم تطويرها على مرحلتين: في المقام الأول، يتِم التركيز على إنشاء شُقق فاخرة وفنادقَ ومحطاتٍ للرِحلات البحرية الدولية، وذلك للترحيب بالضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم. وفي المقام الثاني، نزيد مرافق الرحلات البحرية، إلى جانب حديقة ترفيهية ومركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية".

مرافق فاخرة لجذب السياح في سانيا

ابتعدنا قليلا من أجل اكتشاف "أتلانتس"، إنه منتجع فندقي ضخم يطل على شاطئ هايتانغ. برج هذا المنتجع مكون من 55 طابقًا، وهو يتوسط مشروعا بقيمة نحو مليار ونصف المليار يورو. يمكن لضيوف المنتجع الإقامة في جناح تحت الماء، بمحاذة حوض سمك عملاق مملوء بنحو 13 مليون لتر من مياه البحر، ويضم أكثر من 80 ألف كائن بحري. حاليا يستقطب "أتلانتس" زوارا صينيين بكثافة، ويتطلع إلى جذب المزيد من السياح الأجانب.

المدير العام لـ "أتلانتس" في سانيا، هيكو شرينر، حدثنا عن استراتيجيته التسويقية قائلا: "نحاول اختراق السوق في كورية الجنوبية وفي أوروبا. بدعم من حكومة سانيا، تم افتتاح رحلات تربط المدينة مع وِجهات أوروبية. نحن نحاول شد انتبه الأوروبيين بالاعتماد على النجاح الذي تحققه علامتنا في دبي. ونريد جذب السياح الأجانب عموما".

رحلات مباشرة مع أوروبا

توجد حاليا رحلة مباشِرة بين لندن وسانيا، تسهم في جعل جزيرة هاينان متاحة بسهولة بالنسبة إلى الأوروبيين. ويتم التخطيط لإنشاء رحلات جوية تربط المدينة بألمانيا. كما أنه بإمكان الزوار من 59 دولة قضاءُ 30 يوما من دون الحاجة إلى تأشيرة.

التسوق يجذب أيضا اهتمام زوار سانيا... هذا المركز التجاري الذي يشبه الفراشة من الأعلى معفي من الرسوم الجمركية، ويضم نحو ثلاثمئة علامة تجارية عالمية. زيارة سانيا تحفز جميع الحواس، فيها يمكنكم الاستمتاع بجبالها وشواطئها وتأمل تراثها الغني. مزيج رائع، تعول عليها المدينة لاستقطاب المزيد من الزوار الآتين جميع أنحاء العالم.