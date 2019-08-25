السعودية تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب قاعدة جوية

قال التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن إنه أسقط اليوم الأحد طائرة مسيرة قالت الجماعة المتحالفة مع إيران إنها أطلقتها باتجاه قاعدة جوية سعودية.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار مسيّرة من مدينة صنعاء أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بـ خميس_مشيط".

وفي وقت سابق قالت قناة المسيرة الناطقة بلسان حركة الحوثي نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة إن الحوثيين هاجموا مطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية بالسعودية بطائرات مسيرة. وأضاف المتحدث أن الطائرات المسيرة هاجمت أبراج المراقبة بالموقعين في جنوب غرب المملكة.

وصعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء هجماتهم على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وردا على ذلك استهدف التحالف الذي تقوده السعودية أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين ولا سيما حول صنعاء.

ويهدد هذا التصعيد اتفاقا ترعاه الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مدينة الحديدة الساحلية التي أصبحت محور الحرب العام الماضي عندما حاول التحالف السيطرة على مينائها.

والميناء هو خط الإمداد الرئيسي للحوثيين وشريان الحياة لملايين اليمنيين.

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