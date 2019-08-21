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اليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جنوب شرقي صنعاء

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جنوب شرقي صنعاء
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نقل تلفزيون المسيرة عن متحدث عسكري باسم الحوثيين قوله يوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة أمريكية مسيرة طراز إم كيو-9 في محافظة ذمار جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أمريكية إم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأمريكي قال في يونيو حزيران الماضي، إن المسلحين الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة بمساعدة إيران.

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