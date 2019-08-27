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البرازيل

شاهد: ثعابين الأمازون الناجية من جحيم الحرائق

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شاهد: ثعابين الأمازون الناجية من جحيم الحرائق
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رصد مراسل لرويترز بضعة ثعابين كانت هي المؤشر الوحيد على وجود حياة بعد أن قطع مسافة عشرة كيلومترات بجزء من غابات الأمازون في البرازيل التي اجتاحتها حرائق هائلة.

وست ولايات بمنطقة الأمازون في البرازيل طلبت مساعدة الجيش مطلع الأسبوع لإخماد الحرائق القياسية التي تجتاح الغابات وأثارت موجة غضب دولية لدور غابات الأمازون الرئيسي في مكافحة الاحتباس الحراري.

المزارع كلوديو نونيس قال لرويترز إن جاره فقد أسرته بالكامل خلال محاولة إخماد الحرائق

"هناك جار لنا لديه 100 رأس ماشية ولم يتبق أي عشب، لقيت الأسرة بالكامل تقريبا حتفها خلال محاولة إخماد الحرائق، لم يأت أحد سوى مندوب إدارة البيئة الذي يحصل منا الغرامات".

وكان مدافعون عن البيئة قالوا إن المزارعين الذين يخلون الأراضي من أجل الرعي مسؤولون عن انتشار الحرائق على نطاق واسع.

والأمازون هي أكبر غابة مطيرة في العالم وتعتبر حمايتها ضرورية للتصدي لتغير المناخ بسبب كميات ثاني أكسيد الكربون الهائلة التي تستوعبها.