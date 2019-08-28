رئيس هندوراس يفتتح "مكتبا دبلوماسيا" في القدس الشهر المقبل

ذكرت حكومة هندوراس في بيان لها أن رئيس البلاد خوان اورلاندو هيرنانديز سيسافر إلى القدس لافتتاح "مكتب دبلوماسي" هناك في أول سبتمبر/ أيلول المقبل. وأوضحت الحكومة في بيانها الثلاثاء أن المكتب سيكون ملحقا بسفارة هندوراس في إسرائيل.

وكان هيرنانديز قد قال في مارس/ آذار الماضي إنه سيفتتح مكتبا تجاريا في القدس. ولم يتضح بعد كيف سيرتبط المكتب الدبلوماسي بالمكتب التجاري.

ولم يرد مكتب رئيس هندوراس ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.

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وقال رئيس هندوراس "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 أيار/مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.