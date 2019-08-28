إعدام رجل أدين بقتل أحد أئمة صلاة الجمعة في إيران

نفذت إيران حكما بالإعدام شنقا وفي ساحة عامة، لحميد رضا درخشنده والذي كان قد أدين بقتل إمام صلاة الجمعة في مدينة كازرون الواقعة في جنوب إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

هذا وقد تم تنفيذ الإعدام في نفس المكان الذي قتل فيه رجل الدين في 29 أيار، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن كبير القضاة في محافظة فارس كاظم موسوي.

وقالت الوكالة إن محمد خرسند أصيب بجروح قاتلة عندما تعرض لهجوم بسلاح أبيض أثناء عودته من مراسم خلال شهر رمضان.

وكان رجل الدين، إمام صلاة الجمعة في كازرون عاصمة محافظة فارس منذ 2007.

واعترف درخشنده عقب توقيفه أمام المحاكمة " بارتكاب الجريمة المتعمدة وذلك بحضور السلطات القضائية"، بحسب ما نقل عن موسوي.

كما أكدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام التي نفذت بعد أن قررت عائلة رجل الدين عدم تجنيب القاتل "عقوبة الموت" بعد أن رفض التعبير عن ندمه لقتل الإمام، بحسب وكالة فارس.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن لعائلة مغدور تجنيب المدان الموت بقبولها دية.

وقال موسوي "نظرا لحساسية القضية والمشاعر العامة في هذا الصدد، تم بذل الجهود كي يتم التحقيق في القضية على الفور".

ويتم تعيين أئمة صلاة الجمعة في إيران من جانب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

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