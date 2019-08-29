اليمن تتهم الإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي

اتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات، العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بشن قصف جوي على قواتها في جنوب البلاد حيث تدور معارك مع الانفصاليين.

وكتب محمد الحضرمي نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا على تويتر "تدين الحكومة القصف الجوي الاماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة".

هذا وقد سيطرت قوات الحكومة اليمنية على مطار عدن كما استعادت معظم البلدات المجاورة التي استولى عليها الانفصاليون الذين تساندهم الإمارات. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين.

علما بأن الإمارات على خلاف مع الحكومة اليمنية التي تضم حزب الإصلاح الذي ينظر إليه باعتباره مقربا من جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها الدولة الخليجية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينفي حزب الإصلاح أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين.

ولم ترد حكومة الإمارات حتى الآن.

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد دعت إلى قمة لإنهاء الصراع الذي عقد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن لكن حكومة هادي قالت إنها لن تشارك حتى يتخلى الانفصاليون عن المواقع التي سيطروا عليها هذا الشهر.

للمزيد على يورونيوز: